Усі зареєстровані в Україні вакцини на 100% запобігають важкому перебігу COVID-19 - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Будь-яка вакцина, яка сьогодні зареєстрована в Україні, за даними дослідженнями на 100% запобігає тяжкому або критичному перебігу захворювання COVID-19 навіть за умови інфікування. Про це в ефірі Українського радіо розповів професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Дубров, інформує УНН.
Цитата
“Навантаження на медичні заклади та на відділи інтенсивної терапії — це хворі з тяжким та критичним перебігом хвороби. І будь-яка вакцина, яка сьогодні зареєстрована в Україні, це і Covishield, і CoronaVac, і Pfizer за даними досліджень на 100% запобігають тяжкому або критичному перебігу захворювання навіть за умови інфікування”, — розповів Дубров.
Деталі
Лікар відзначив, що існують різні результати досліджень з приводу ефективності вакцин, але найголовніша їх властивість — запобігати саме важкому перебігу COVID-19
“Якщо приводити дані із турецьких досліджень, які показують в цілому ефективність вакцини (CoronaVac — ред.) 83,5%. Якщо розподілити цю ефективність на групи, наприклад, то 50% запобігання будь-яким випадкам, середньотяжкому ковіду — 78% і, що найважливіше, — це 100% запобігання тяжкому або критичному перебігу коронавірусної хвороби”, — роз’яснив Дубров.
Доповнення
В Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримало станом на ранок 14 квітня вже 403 тисячі осіб, напередодні було вакциновано понад 15 тис. осіб.
Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.
Наразі вакцинація проводиться двома вакцинами — AstraZeneca/Covishield та CoronaVac. У п’ятницю 16 квітня, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, очікується поставка 117 тисяч доз вакцини Pfizer.
Україна очікує постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за словами міністра Степанова, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. А перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці.
Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.