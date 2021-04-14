Усі зареєстровані в Україні вакцини на 100% запобігають важкому перебігу COVID-19 - лікар

ukru
19:01 • 1377 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 101107 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 132117 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 112146 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 129934 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145476 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167108 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199413 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307050 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192656 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122032 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 130759 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 143924 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 156634 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 122946 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 110462 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307048 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242170 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 335953 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 59429 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108763 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109684 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106740 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120111 перегляди
Актуальне
Усі зареєстровані в Україні вакцини на 100% запобігають важкому перебігу COVID-19 - лікар

Усі зареєстровані в Україні вакцини на 100% запобігають важкому перебігу COVID-19 - лікар

Київ • УНН

 • 15406 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Будь-яка вакцина, яка сьогодні зареєстрована в Україні, за даними дослідженнями на 100% запобігає тяжкому або критичному перебігу захворювання COVID-19 навіть за умови інфікування. Про це в ефірі Українського радіо розповів професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Дубров, інформує УНН.

Цитата

“Навантаження на медичні заклади та на відділи інтенсивної терапії — це хворі з тяжким та критичним перебігом хвороби. І будь-яка вакцина, яка сьогодні зареєстрована в Україні, це і Covishield, і CoronaVac, і Pfizer за даними досліджень на 100% запобігають тяжкому або критичному перебігу захворювання навіть за умови інфікування”, — розповів Дубров.

Деталі

Лікар відзначив, що існують різні результати досліджень з приводу ефективності вакцин, але найголовніша їх властивість — запобігати саме важкому перебігу COVID-19

“Якщо приводити дані із турецьких досліджень, які показують в цілому ефективність вакцини (CoronaVac — ред.) 83,5%. Якщо розподілити цю ефективність на групи, наприклад, то 50% запобігання будь-яким випадкам, середньотяжкому ковіду — 78% і, що найважливіше, — це 100% запобігання тяжкому або критичному перебігу коронавірусної хвороби”, — роз’яснив Дубров.

Доповнення

В Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримало станом на ранок 14 квітня вже 403 тисячі осіб, напередодні було вакциновано понад 15 тис. осіб.

Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.

Наразі вакцинація проводиться двома вакцинами — AstraZeneca/Covishield та CoronaVac. У п’ятницю 16 квітня, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, очікується поставка 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

Україна очікує постачання ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за словами міністра Степанова, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. А перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці

Таким чином в цілому на цей момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами