Все зарегистрированные в Украине вакцины на 100% предотвращают тяжелое течение COVID-19 - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Любая вакцина, которая сегодня зарегистрирована в Украине, по данным исследованиям на 100% предотвращает тяжелое или критическое течение заболевания COVID-19 даже при условии инфицирования. Об этом в эфире Украинского радио рассказал профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Дубров, информирует УНН.
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"Нагрузка на медицинские учреждения и на отделы интенсивной терапии - это больные с тяжелым и критическим течением болезни. И любая вакцина, которая сегодня зарегистрирована в Украине, это и Covishield, и CoronaVac, и Pfizer по данным исследований на 100% предотвращают тяжелое или критическое течение заболевания даже при условии инфицирования", - рассказал Дубров.
Детали
Врач отметил, что существуют разные результаты исследований по поводу эффективности вакцин, но самое главное их свойство - предотвращать именно тяжелое течение COVID-19
"Если приводить данные из турецких исследований, которые показывают в целом эффективность вакцины (CoronaVac - ред.) 83,5%. Если распределить эту эффективность на группы, например, то 50% предотвращения любых случаев, среднетяжелого ковида - 78% и, что самое важное, - это 100% предотвращение тяжелого или критического течения коронавирусной болезни", - разъяснил Дубров.
Дополнение
В Украине прививки от коронавирусной болезни получило по состоянию на утро 14 апреля уже 403 тыс. человек, накануне было вакцинировано более 15 тыс. человек.
Прививки проводились 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами прививки.
Сейчас вакцинация проводится двумя вакцинами - AstraZeneca/Covishield и CoronaVac. В пятницу 16 апреля, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, ожидается поставка 117 тыс. доз вакцины Pfizer.
Украина ожидает поставку еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по словам министра Степанова, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года. Первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы.
Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.