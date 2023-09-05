"Усі запити воїнів будуть у генералів і урядовців" – Зеленський

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«Два дні – Донбас, Запорізька область. 13 бойових бригад. Разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем.

Поспілкувалися з комбригами, з комбатами. Нагородили наших воїнів. До речі, хлопці, усі шеврони додамо ось тут – ось така у нас нова дошка для шевронів. Хай кожен гість України, із якими я говорю у кабінеті, бачить, як Україна пишається своїми людьми!», — сказав президент.

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За словами глави держави "усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, у рядових, у наших міжнародників. Буде нова поставка. Дуже важливо – Буде нове виробництво нашої зброї. Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що потрібно зробити, зробимо".

"І завтрашній день. Сьогодні вже підготувалося, будуть важливі події для України, мають бути і важливі рішення для України", - сказав президент.

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