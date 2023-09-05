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"Все запросы воинов будут у генералов и чиновников" - Зеленский

Киев • УНН

 • 371008 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Все запросы от украинских воинов будут у высших генералов, у чиновников и у наших международников. Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Зеленский, который накануне вернулся с фронта, передает УНН.

Цитата

«Два дня – Донбасс, Запорожская область. 13 боевых бригад. Вместе с генералами Сырским, Тарнавским, Содолем. Пообщались с комбригами, с комбатами. Наградили наших воинов. Кстати, ребята, все шевроны добавим вот здесь – вот такая у нас новая доска для шевронов. Пусть каждый гость Украины, с которыми я говорю в кабинете, видит, как Украина гордится своими людьми!», — сказал президент.

Детали

По словам главы государства "все запросы от воинов будут у высших генералов, у рядовых, у наших международников. Будет новая поставка. Очень важно – Будет новое производство нашего оружия. Очертили с воинами несколько приоритетных позиций. То, что нужно сделать, сделаем".

"И завтрашний день. Сегодня уже подготовилось, будут важные события для Украины, должны быть и важные решения для Украины", - сказал президент.

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