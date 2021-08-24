Усі учасники саміту “Кримської платформи” отримали ордени

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Після закінчення першого саміту “Кримської платформи” Президент Володимир Зеленський подякував його учасникам за підтримку України та вручив їм високі державні нагороди. Про це УНН повідомили в ОП.

Деталі

Так, орден князя Ярослава Мудрого І ступеня отримали: Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Угорщини Янош Адер, Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, Президент Європейської ради Шарль Мішель, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, Президент Словенії Борут Пахор, Президент Молдови Мая Санду та виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня був відзначений Прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, Президент Національної ради Парламенту Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі, Прем’єр-міністр Румунії Флорін-Васіле Кицу, Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер та Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович нагороджені орденом “За заслуги” І ступеня.

Нагадаємо

23 серпня у Києві відбувся установчий саміт “Кримської платформи”. Участь у ньому взяло 46 представників іноземних держав та міжнародних організацій.

За підсумками учасники ухвалили спільну декларацію, в якій уперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом. Декларацію тепер будуть опрацьовувати за пунктами.

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