Усі дрони-камікадзе, які вночі атакували Україну, були знищені – Повітряні Сили ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Усі шість іранських безпілотників, які цієї ночі атакували Україну з північного напрямку, були збиті над Хмельницькою областю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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“Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва „Shahed-136/131“. Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині”, — йдеться у повідомленні.
У Повітрних силах додали, що за минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.
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