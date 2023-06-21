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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Усі дрони-камікадзе, які вночі атакували Україну, були знищені – Повітряні Сили ЗСУ

Київ • УНН

 • 9091596 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Усі шість іранських безпілотників, які цієї ночі атакували Україну з північного напрямку, були збиті над Хмельницькою областю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Усі дрони-камікадзе, які вночі атакували Україну, були знищені – Повітряні Сили ЗСУ

Цитата

“Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва „Shahed-136/131“. Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині”, — йдеться у повідомленні.

У Повітрних силах додали, що за минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

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