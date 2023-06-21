Наслідки нічної атаки на Хмельниччину – в одній з громад зникло світло

Енергопостачання обіцяють відновити вже найближчим часом.

“У громаді, в якій через падіння уламків загорілася будівля, аварійні відключення електроенергії. За інформацією „Хмельницькобленерго“, без світла залишилася частина міста та два села громади. Відновити електроенергію планують близько 8 години ранку”.

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У Хмельницькій області вночі пролунало декілька вибухів.