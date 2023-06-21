Наслідки нічної атаки на Хмельниччину – в одній з громад зникло світло
Київ • УНН
Після нічної атаки в одній з громад Хмельницької області була пошкоджена будівля і зникло світло. Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на “Хмельницькобленерго”, пише УНН.
Енергопостачання обіцяють відновити вже найближчим часом.
“У громаді, в якій через падіння уламків загорілася будівля, аварійні відключення електроенергії. За інформацією „Хмельницькобленерго“, без світла залишилася частина міста та два села громади. Відновити електроенергію планують близько 8 години ранку”.
Нагадаємо
У Хмельницькій області вночі пролунало декілька вибухів.