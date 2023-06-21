Последствия ночной атаки на Хмельнитчину - в одной из общин исчез свет
Киев • УНН
После ночной атаки в одной из общин Хмельницкой области было повреждено здание и пропал свет. Об этом сообщает “Суспільне” со ссылкой на “Хмельницкоблэнерго”, пишет УНН.
Энергоснабжение обещают восстановить уже в ближайшее время.
“В громаде, в которой из-за падения обломков загорелось здание, аварийные отключения электроэнергии. По информации „Хмельницкоблэнерго“, без света осталась часть города и два села громады. Восстановить электроэнергию планируют около 8 часов утра”.
Напомним
В Хмельницкой области ночью прогремело несколько взрывов.