Последствия ночной атаки на Хмельнитчину - в одной из общин исчез свет

Энергоснабжение обещают восстановить уже в ближайшее время.

“В громаде, в которой из-за падения обломков загорелось здание, аварийные отключения электроэнергии. По информации „Хмельницкоблэнерго“, без света осталась часть города и два села громады. Восстановить электроэнергию планируют около 8 часов утра”.

Напомним

В Хмельницкой области ночью прогремело несколько взрывов.