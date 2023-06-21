Все дроны-камикадзе, которые ночью атаковали Украину, были уничтожены - Воздушные Силы ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Все шесть иранских беспилотников, которые этой ночью атаковали Украину с северного направления, были сбиты над Хмельницкой областью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Цитата
“Ночью 21 июня враг нанес удар с северного направления ударными дронами иранского производства „Shahed-136/131“. Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил на Хмельнитчине”, — говорится в сообщении.
В Воздушных силах добавили, что за минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины приземлили 4 вражеских разведывательных беспилотника различных типов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последствия ночной атаки на Хмельницкую область — в одной из громад пропал свет