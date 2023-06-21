Все дроны-камикадзе, которые ночью атаковали Украину, были уничтожены - Воздушные Силы ВСУ

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“Ночью 21 июня враг нанес удар с северного направления ударными дронами иранского производства „Shahed-136/131“. Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил на Хмельнитчине”, — говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что за минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины приземлили 4 вражеских разведывательных беспилотника различных типов.

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