Урядовці розпочали роз'ясняти по областях кроки для врегулювання на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Урядовці розпочали серію зустрічей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Вчора, 7 жовтня, перша зустріч відбулася в Івано-Франківську. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"7 жовтня в Івано-Франківську відбулася перша з низки зустрічей "Діалоги про Україну" щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники діалогу обговорили поточні кроки, що робляться задля захисту суверенітету та відновлення територіальної цілісності України, зокрема питання дзеркального розведення військ на лінії розмежування з обох сторін", - йдеться в повідомленні.
Заступник міністра оборони Аліна Фролова на своєму виступі зазначила, що проводиться розведення у межах мінських домовленостей з метою зменшення можливостей ведення прицільного вогню. Розведення є дзеркальним, тобто війська розводяться з обох сторін від лінії розмежування на відстань одного кілометра, додали в уряді.
"Відведення військ заплановано у трьох населених пунктах: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. В Станиці Луганській вже проведено перший етап. Головною умовою даного процесу є повне припинення обстрілів на території дільниці розведення впродовж семи днів", - зазначила Фролова.
За її словами, у зонах розведення планується утворити координаційний центр, який підпорядковуватиметься місцевій адміністрації і координуватиме дії представників ЗС України, Нацполіції та інших структур.
"Опісля розведення військ розпочнуться роботи із відновлення інфраструктури та на території матимуть змогу працювати представники гуманітарних місій", - зазначила Фролова.
Окрім того, у межах зустрічі були обговорені можливі ризики для України внаслідок розведення військ, відновлення трансляції українського мовлення, умови проведення виборів на окупованих територіях.
Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк підтвердив позицію Києва, що розведення військ на двох визначених ділянках фронту на Донбасі стане можливим тільки тоді, коли будуть передувати принаймні 7 днів повного дотримання режиму припинення вогню.