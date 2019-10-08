Чиновники начали разъяснять по областям шаги для урегулирования на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Чиновники начали серию встреч по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Вчера, 7 октября, первая встреча состоялась в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"7 октября в Ивано-Франковске состоялась первая из ряда встреч "Диалоги об Украине" относительно мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Участники диалога обсудили текущие шаги, предпринимаемые для защиты суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины, в частности вопросы зеркального разведения войск на линии разграничения с обеих сторон", - говорится в сообщении.
Заместитель министра обороны Алина Фролова на своем выступлении отметила, что проводится разведение в рамках минских договоренностей с целью уменьшения возможностей ведения прицельного огня. Разведение является зеркальным, то есть войска разводятся с обеих сторон от линии разграничения на расстояние одного километра, добавили в правительстве.
"Отвод войск запланирован в трех населенных пунктах: Станице Луганской, Золотом и Петровском. В Станице Луганской уже проведен первый этап. Главным условием данного процесса является полное прекращение обстрелов на территории участка разведения в течение семи дней", - отметила Фролова.
По ее словам, в зонах разведения планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур.
"После разведения войск начнутся работы по восстановлению инфраструктуры и на территории смогут работать представители гуманитарных миссий", - отметила Фролова.
Кроме того, в рамках встречи были обсуждены возможные риски для Украины вследствие разведения войск, возобновления трансляции украинской речи, условия проведения выборов на оккупированных территориях.
Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил позицию Киева, что разведение войск на двух определенных участках фронта на Донбассе станет возможным только тогда, когда будет по крайней мере 7 дней полного соблюдения режима прекращения огня.