Уряд змінив склад координаційної ради протидії фінансовим порушенням у співпраці з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ, разом із низкою інших посадовців, увійдуть до складу Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС. Відповідне рішення за поданням глави МВС Арсена Авакова ухвалив Кабінет міністрів України, інформує УНН.
“У звязку із створенням, реорганізацією або ліквідацією деяких центральних органів виконавчої влади пропонується оновити склад Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС”, - йдеться в пояснювальній записці.
Зазначимо, що до ради також увійшли:
- Заступник Державного секретаря Кабінету міністрів України (прізвище не уточнюється;
- Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Заступник Голови ДПС;
- Заступник Голови Держмитслужби;
- Представник Рахункової палати (за згодою);
- Генеральний директор Директорату координації міжнародної технічної допомоги Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Нагадаємо, на початку грудня Європейський Союз опублікував річний звіт про реалізацію Україною реформ, відповідно до Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" за останній рік.