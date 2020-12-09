Уряд змінив склад координаційної ради протидії фінансовим порушенням у співпраці з ЄС

“У звязку із створенням, реорганізацією або ліквідацією деяких центральних органів виконавчої влади пропонується оновити склад Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС”, - йдеться в пояснювальній записці.

Зазначимо, що до ради також увійшли:

- Заступник Державного секретаря Кабінету міністрів України (прізвище не уточнюється;

- Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції;

- Заступник Голови ДПС;

- Заступник Голови Держмитслужби;

- Представник Рахункової палати (за згодою);

- Генеральний директор Директорату координації міжнародної технічної допомоги Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, на початку грудня Європейський Союз опублікував річний звіт про реалізацію Україною реформ, відповідно до Угоди про асоціацію "Україна-ЄС" за останній рік.