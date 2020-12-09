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Правительство изменило состав координационного совета противодействия финансовым нарушениям в сотрудничестве с ЕС

Правительство изменило состав координационного совета противодействия финансовым нарушениям в сотрудничестве с ЕС

Киев  •  УНН

 • 11153 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Заместитель министра внутренних дел, вместе с рядом других должностных лиц, войдут в состав Межведомственного координационного совета по вопросам противодействия нарушениям, которые влияют на финансовые интересы Украины и ЕС. Соответствующее решение по представлению главы МВД Арсена Авакова принял Кабинет министров Украины, передает УНН.

"В связи с созданием, реорганизацией или ликвидацией некоторых центральных органов исполнительной власти предлагается обновить состав Межведомственного координационного совета по вопросам противодействия нарушениям, которые влияют на финансовые интересы Украины и ЕС", - говорится в пояснительной записке.

Отметим, что в совет также вошли:
- заместитель Государственного секретаря Кабинета министров Украины (фамилия не уточняется);
- Генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции;
- Заместитель Председателя ГНС;
- Заместитель Председателя Гостаможслужбы;
- Представитель Счетной палаты (по согласованию);
- Генеральный директор Директората координации международной технической помощи Секретариата Кабинета Министров Украины.

Напомним, в начале декабря Европейский Союз опубликовал годовой отчет о реализации Украиной реформ, в соответствии с Соглашением об ассоциации "Украина-ЕС" за последний год.

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