Правительство изменило состав координационного совета противодействия финансовым нарушениям в сотрудничестве с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Заместитель министра внутренних дел, вместе с рядом других должностных лиц, войдут в состав Межведомственного координационного совета по вопросам противодействия нарушениям, которые влияют на финансовые интересы Украины и ЕС. Соответствующее решение по представлению главы МВД Арсена Авакова принял Кабинет министров Украины, передает УНН.
"В связи с созданием, реорганизацией или ликвидацией некоторых центральных органов исполнительной власти предлагается обновить состав Межведомственного координационного совета по вопросам противодействия нарушениям, которые влияют на финансовые интересы Украины и ЕС", - говорится в пояснительной записке.
Отметим, что в совет также вошли:
- заместитель Государственного секретаря Кабинета министров Украины (фамилия не уточняется);
- Генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции;
- Заместитель Председателя ГНС;
- Заместитель Председателя Гостаможслужбы;
- Представитель Счетной палаты (по согласованию);
- Генеральный директор Директората координации международной технической помощи Секретариата Кабинета Министров Украины.
Напомним, в начале декабря Европейский Союз опубликовал годовой отчет о реализации Украиной реформ, в соответствии с Соглашением об ассоциации "Украина-ЕС" за последний год.