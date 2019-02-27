Уряд затвердив зміни до постанов для забезпечення соцзахисту людей з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив зміни до низки постанов для забезпечення соціального захисту людей з інвалідністю. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики, передає УНН.
"Кабінет міністрів України на засіданні 27 лютого 2019 року прийняв постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" з метою приведення у відповідність до норм Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", - йдеться в повідомленні.
Це рішення приводить у відповідність до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" положень нормативно-правових актів, якими визначено механізми використання коштів за бюджетною програмою 2507030 "Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю", та дозволить головному розпоряднику бюджетних коштів своєчасно розпочати виконання заходів, передбачених зазначеною бюджетною програмою та спрямованих на підтримку і соціальний захист осіб з інвалідністю, зазначили у Міністерстві.
"Крім того, нормативно-правові акти в частині термінології, яка використовується у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, приводяться у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї шляхом заміни слова "інвалід" на "особа з інвалідністю".
Нагадаємо, ВР у першому читанні підтримала законопроект, яким передбачено надання людям в інвалідних візках статус учасника дорожнього руху.