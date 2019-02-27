Правительство утвердило изменения в постановления для обеспечения соцзащиты людей с инвалидностью

"Кабинет министров Украины на заседании 27 февраля 2019 года принял постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" с целью приведения в соответствие с нормами Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", - говорится в сообщении.

Это решение приводит в соответствие с Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" положений нормативно-правовых актов, которыми определены механизмы использования средств по бюджетной программе 2507030 "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью", и позволит главному распорядителю бюджетных средств своевременно приступить к выполнению мероприятий, предусмотренных указанной бюджетной программе и направленных на поддержку и социальную защиту лиц с инвалидностью, отметили в Министерстве.

"Кроме того, нормативно-правовые акты в части терминологии, используемой в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, приводятся в соответствие с официальным переводом Конвенции о правах лиц с инвалидностью и Факультативного протокола к ней путем замены слова "инвалид" на "лицо с инвалидностью".

Напомним, ВР в первом чтении поддержала законопроект, которым предусмотрено предоставление людям в инвалидных колясках статус участника дорожного движения.