Уряд затвердив Держстратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки

Так, проект акту розроблено Мінрегіону на виконання закону України про засади державної регіональної політики та указу Президента України про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобіганню корупції.

Стратегічну мету регіональної політики визначили як: формування згуртованої країни в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному та просторовому вимірах; підвищення рівня конкурентноспроможності регіонів; розбудова ефективного багаторівневого врядування.

Варто зазначити, що у фокусі Держстратегії наступні типи територій:

- Гірські території українських Карпат;

- Узбережжя Чорного та Азовського морів;

- Природно-заповідні території;

- Прикордонні території;

- Прикордонні території у несприятливих умовах та території на лінії розмежування;

- Сільські поселення у несприятливих умовах;

- Міські агломерації;

- Центри економічного зростання;

- Монофункціональні поселення;

- ТОТ Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.

Нагадаємо, що раніше Кабмін представив оновлену семирічну держстратегію регіонального розвитку.