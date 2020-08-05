Кабмін представив оновлену семирічну держстратегію регіонального розвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду презентував оновлену держстратегію регіонального розвитку країни на 7 наступних років, передає кореспондент УНН.
"Цей документ підготувало Мінрегіонрозвитку. Це важливий документ, сповнений новими змістами, європейськими підходами до розвитку регіонів. У документі визначено, як держава буде розвивати і підтримувати території, зокрема міські агломерації, монофункціональні міста, сільські території у несприятливих умовах, гірські райони, макрорегіон Азов-Чорне море, прикордонні території та інші", - розповів Шмигаль.
Він зазначив, що у документі враховано і питання нового адміністративно-територіального устрою, новостворених 136 районів і 1470 ОТГ, і "це лише один з кроків у цьому напрямку".
"Ми говоримо про школи, лікарні, безпечне довкілля. Ніхто не говорить про скорочення об’єктів соціальної інфраструктури через ліквідацію радянського типу районів. Ми маємо на меті наближати послуги громадян, тому про жодну системну зміну мова не йде", - запевнив очільник уряду.
Раніше в УНН повідомлялося, що реформа децентралізації наближається до свого завершення.