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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72658 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99598 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123762 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105628 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125526 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100804 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101702 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Кабмин представил обновленную семилетнюю госстратегию регионального развития

Кабмин представил обновленную семилетнюю госстратегию регионального развития

Киев  •  УНН

 • 10849 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства представил обновленную госстратегию регионального развития страны на 7 последующих лет, передает корреспондент УНН.

"Этот документ подготовило Минрегионразвития. Это важный документ, полный новыми смыслами, европейскими подходами к развитию регионов. В документе определено, как государство будет развивать и поддерживать территории, в частности городские агломерации, монофункциональные города, сельские территории в неблагоприятных условиях, горные районы, макрорегион Азов-Черное море, приграничные территории и другие", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что в документе учтены и вопросы нового административно-территориального устройства, новосозданных 136 районов и 1470 ОТГ, и "это лишь один из шагов в этом направлении".

"Мы говорим о школах, больницах, безопасной окружающей среде. Никто не говорит о сокращении объектов социальной инфраструктуры через ликвидацию советского типа районов. Мы хотим приближать услуги граждан, поэтому о какой-то системной смене речь не идет", - заверил глава правительства.

Ранее в УНН сообщалось, что реформа децентрализации приближается к своему завершению.

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