Правительство утвердило госстратегию регионального развития на 2021-2027 годы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Соответствующее решение было поддержано единогласно, передает корреспондент УНН.
Так, проект акта разработан Минрегионом во исполнение закона Украины об основах государственной региональной политики и указа Президента Украины о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращению коррупции.
Стратегическую цель региональной политики определили как: формирование сплоченной страны в социальном, гуманитарном, экономическом, экологическом и пространственном измерениях; повышение уровня конкурентоспособности регионов; развитие эффективного многоуровневого управления.
Стоит отметить, что в фокусе госстратегии следующие типы территорий:
- Горные территории украинских Карпат;
- Побережье Черного и Азовского морей;
- Природно-заповедные территории;
- Пограничные территории;
- Пограничные территории в неблагоприятных условиях и территории на линии разграничения;
- Сельские поселения в неблагоприятных условиях;
- Городские агломерации;
- Центры экономического роста;
- Монофункциональные поселения;
- ВОТ Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополя.
Напомним, что ранее Кабмин представил обновленную семилетнюю госстратегию регионального развития.