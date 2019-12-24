Уряд запустив пілотний проект безпаперових квитанцій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Відтепер українці зможуть скористатися сервісом Check – пілотним проектом безпаперових квитанцій. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.
"Замість паперової квитанції про оплату адмінпослуги люди зможуть скористатися сервісом check.gov.ua", - написав Гончарук.
Він зазначив, що вже за декілька днів ЦНАПи вже не зможуть вимагати паперову квитанцію в разі використання Check. Проте паперовими квитанціями можна користуватися й надалі за бажанням.
Це працює таким чином:
- Людина надає код квитанції замість паперової квитанції про оплату адмінпослуги.
- Ревізор платежу перевіряє його за цим кодом на сайті check.gov.ua.
"Необхідне програмне забезпечення уже розіслано в ЦНАПи та банки. До повноцінного запуску залишилося декілька днів", - додав прем’єр.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні має з'явитися електронний сервіс, який замінить паперові квитанції про оплату, наприклад, паспорта, аліментів, мит.