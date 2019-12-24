Правительство запустило пилотный проект безбумажных квитанций
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Отныне украинцы смогут воспользоваться сервисом Check - пилотным проектом безбумажных квитанций. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.
"Вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги люди смогут воспользоваться сервисом check.gov.ua", - написал Гончарук.
Он отметил, что уже через несколько дней ЦНАПы уже не смогут требовать бумажную квитанцию в случае использования Check. Однако бумажными квитанциями можно пользоваться и в дальнейшем по желанию.
Это работает следующим образом:
- Человек предоставляет код квитанции вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги.
- Ревизор платежа проверяет его по этому коду на сайте check.gov.ua.
"Необходимое программное обеспечение уже разослано в ЦНАПы и банки. К полноценному запуску осталось несколько дней", - добавил премьер.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине должен появиться электронный сервис, который заменит бумажные квитанции об оплате, например, паспорта, алиментов, пошлин.