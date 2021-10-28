Уряд заборонив відключати газ тепловикам до кінця опалювального сезону

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"До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що в опалювальний сезону вся країна буде з теплом", - наголосив Прем'єр.

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За словами Шмигаля, в Україні є достатній запас для стабільного проходження зими. Він наголосив, що попри світову енергетичну кризу, Україна в силах стабільно пройти опалювальний сезон.

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Наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, за повідомленням ОП, ціна газу для населення становить 7,4 грн за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).