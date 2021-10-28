Правительство запретило отключать газ тепловикам до конца отопительного сезона

Цитата:

"До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это значит, что в отопительном сезоне вся страна будет с теплом", - подчеркнул Премьер-министр.

Детали

По словам Шмыгаля, в Украине есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы. Он подчеркнул, что, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина в силах стабильно пройти отопительный сезон.

Добавим

В конце сентября Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины", Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, по сообщению ОП, цена газа для населения составляет 7,4 грн за 1 куб. м, для бюджетных учреждений – 13,6 грн за 1 куб. м.

"Нафтогаз" подтвердил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ - 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн).