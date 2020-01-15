Уряд встановив зарплатні обмеження для топ-чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів встановив зарплатну сітку для топ-чиновників, щоб не продовжувати практику величезних заробітних плат. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає УНН.
"Кабмін вирішив не продовжувати практику величезних заробітних плат і встановив сітку для топ-чиновників", - написав нардеп.
Так, серед основних змін такі:
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- Встановлюється новий Мінімальний розмір посадового окладу у два прожиткових мінімуми (станом на 1 січня 4204 грн.).
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- Розміри посадових окладів пропонується затвердити в гривнях, а не коефіцієнтах, як це було у 2019 році.
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Гончаренко також роз’яснив, що керівник державного органу, наприклад, Офісу ПУ чи апарату РНБО, матиме посадовий оклад на рівні 37800 грн, а рівня міністерств та центральних органів виконавчої влади - 33600 грн.
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Також під час засідання Уряду встановили, що першому віцепрем’єр-міністру України, віцепрем’єр-міністрам України, міністрам, їх першим заступникам і заступникам може виплачуватися:
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- надбавка за ефективність, що встановлюється щомісяця першому віцепрем’єр-міністру України, віцепрем’єр-міністрам України, міністрам - Прем’єр-міністром України, а першим заступникам міністрів — відповідним міністром, у розмірі до 200% посадового окладу;
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- премія, що встановлюється заступникам міністрів (крім перших заступників) відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, у розмірі до 200% посадового окладу.
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Як раніше повідомлялося в УНН, міністри будуть звітувати у Раді щодо своїх премій.