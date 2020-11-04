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Уряд врегулював питання повторного забезпечення протезами учасників АТО/ООС

Уряд врегулював питання повторного забезпечення протезами учасників АТО/ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Кабінет міністрів врегулював питання забезпечення протезно-ортопедичними виробами учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівок. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

“Сьогодні на черговому засіданні Урядом врегулювано питання забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та спеціальними виробами для занять спортом учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівок”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прийняте рішення дозволить вирішити питання:

- повторного забезпечення учасників АТО/ООС виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та спеціальними виробами для занять спортом для активної участі у громадському житті країни, в спортивних змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівня;

- визначити строки видачі дороговартісних виробів (протези нижніх кінцівок – заміна через 6 років, протези верхніх кінцівок – через 5 років);

- запровадити технічне обслуговування протягом терміну експлуатації вищезазначених виробів та збільшити граничні розміри грошової допомоги на їх ремонт та технічне обслуговування (з 150 до 200 розмірів прожиткового мінімуму).

Нагадаємо, Кабмін виділив понад 9 млн грн на виплати сім’ям та учасникам АТО.

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