Правительство урегулировало вопрос повторного обеспечения протезами участников АТО/ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров урегулировал вопросы обеспечения протезно-ортопедическими изделиями участников АТО/ООС, которые потеряли функциональные возможности конечностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Сегодня на очередном заседании Правительством урегулированы вопросы обеспечения протезно-ортопедическими изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям и технологиям изготовления, которые отсутствуют в Украине, и специальными изделиями для занятий спортом участников АТО/ООС, которые потеряли функциональные возможности конечностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятое решение позволит решить вопрос:
- повторного обеспечения участников АТО/ООС изделиями повышенной функциональности по новейшим технологиям и специальными изделиями для занятий спортом для активного участия в общественной жизни страны, в спортивных соревнованиях международного и всеукраинского уровня;
- определить сроки выдачи дорогостоящих изделий (протезы нижних конечностей - замена через 6 лет, протезы верхних конечностей - через 5 лет);
- ввести техническое обслуживание в течение срока эксплуатации вышеупомянутых изделий и увеличить предельные размеры денежной помощи на их ремонт и техническое обслуживание (с 150 до 200 размеров прожиточного минимума).
Напомним, Кабмин выделил более 9 млн грн на выплаты семьям и участникам АТО.