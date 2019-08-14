Уряд вніс зміни стосовно права на пенсію за віком на пільгових умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерство соціальної політики України.
“Так, 14 серпня 2019 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідно до зазначеної постанови оптимізовано списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, та уникнення різних підходів до їх практичного застосування органами, які призначають і виплачують пенсії, а також фахівцями підприємств, організацій і установ.
Нагадаємо, пенсійний фонд України презентував новий сервіс системи надання послуг в електронній формі — призначення пенсії в “один дотик”.