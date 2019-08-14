Правительство внесло изменения в отношении права на пенсию по возрасту на льготных условиях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины “О внесении изменений в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Министерство социальной политики Украины.
“Да, 14 августа 2019 года на заседании Правительства принято постановление Кабинета Министров Украины “О внесении изменений в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 24 июня 2016 г. № 461”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с указанным постановлением оптимизировано списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, и избежания различных подходов к их практическому применению органами, которые назначают и выплачивают пенсии, а также специалистами предприятий, организаций и учреждений.
Напомним, пенсионный фонд Украины представил новый сервис системы предоставления услуг в электронной форме — назначение пенсии в “одно касание”.