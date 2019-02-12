Уряд вніс у Раду угоду про співпрацю з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Кабінет міністрів України вніс у Верховну Раду України від 6 лютого 2019 року №48-з угоду про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на урядовий портал.
"Подати на ратифікацію Верховною Радою України угоду про співробітництво у сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької Республіки, підписану 3 листопада 2018 р. у м. Стамбулі", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у понеділок прийняв вірчі грамоти у послів Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки та Японії, а також обговорив з дипломатами взаємодію їхніх держав з Україною.