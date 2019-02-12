Правительство внесло в Раду соглашение о сотрудничестве с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду Украины от 6 февраля 2019 №48-з соглашение о сотрудничестве в сфере развития между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный портал.
"Подать на ратификацию Верховной Радой Украины соглашение о сотрудничестве в сфере развития между правительством Украины и правительством Турецкой Республики, подписанное 3 ноября 2018 в г. Стамбуле", - говорится в сообщении.
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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в понедельник принял верительные грамоты у послов Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики и Японии, а также обсудил с дипломатами взаимодействие их государств с Украиной.