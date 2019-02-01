Парламенти України і Алжиру налагодять співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. За участі посла України в Алжирі Максима Субха у приміщенні Національних Народних Зборів (ННЗ) Алжиру відбулась урочиста церемонія започаткування діяльності Групи з міжпарламентських зв'язків з Україною. Про це повідомляє посольство України в Алжирській Народній Демократичній Республіці та Малі (за сумісництвом), передає УНН.
"У ході засідання наголошено на важливості активізації політичного діалогу, розбудови взаємовигідного торговельно-економічного та культурно-гуманітарного співробітництва з Україною", - йдеться у повідомленні.
Алжирські депутати підкреслили необхідність підтримки регулярних міжпарламентських контактів між ННЗ та Верховною Радою України з метою здійснення обміну візитами офіційних делегацій, розширення існуючої договірно-правової бази відносин, що матиме, зокрема, позитивний вплив на збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та сприятиме реалізації спільних проектів у галузях сільського господарства, промисловості, енергетики та ін.
Нагадаємо, економічна співпраця між Україною та Норвегією буде посилюватися.