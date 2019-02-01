Парламенти України і Алжиру налагодять співпрацю

"У ході засідання наголошено на важливості активізації політичного діалогу, розбудови взаємовигідного торговельно-економічного та культурно-гуманітарного співробітництва з Україною", - йдеться у повідомленні.

Алжирські депутати підкреслили необхідність підтримки регулярних міжпарламентських контактів між ННЗ та Верховною Радою України з метою здійснення обміну візитами офіційних делегацій, розширення існуючої договірно-правової бази відносин, що матиме, зокрема, позитивний вплив на збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та сприятиме реалізації спільних проектів у галузях сільського господарства, промисловості, енергетики та ін.

Нагадаємо, економічна співпраця між Україною та Норвегією буде посилюватися.



