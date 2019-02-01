Парламенты Украины и Алжира наладят сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. При участии посла Украины в Алжире Максима Субха в помещении Национального Народного Собрания (ННС) Алжира состоялась торжественная церемония начала деятельности Группы по межпарламентским связям с Украиной. Об этом сообщает посольство Украины в Алжирской Народной Демократической Республике и Мали (по совместительству), передает УНН.
"В ходе заседания отмечена важность активизации политического диалога, развития взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества с Украиной", - говорится в сообщении.
Алжирские депутаты подчеркнули необходимость поддержки регулярных межпарламентских контактов между ННС и Верховной Радой Украины с целью осуществления обмена визитами официальных делегаций, расширение существующей договорно-правовой базы отношений, будет, в частности, положительное влияние на увеличение объемов двусторонней торговли и будет способствовать реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, промышленности, энергетики и др.
Напомним, экономическое сотрудничество между Украиной и Норвегией будет усиливаться.