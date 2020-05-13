Так, Кабмін проголосував за внесення зміни до переліку професійних захворювань. Таким чином уряд вніс COVID-19 до переліку професійних захворювань, яким керуються при встановленні діагнозу, його зв'язку з роботою або професією, вирішенні питань експертизи працездатності, медичної та трудової реабілітації, а також розгляді питань щодо відшкодування власникам підприємства, установи або організації, уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівнику внаслідок ушкодження його здоров'я, пов'язаного з виконанням трудових обов'язків.

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила за основу та в цілому проект закону №3376-1 (альтернативний до 3376) щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей.



