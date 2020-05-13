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Правительство внесло COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний

Киев • УНН

 • 12554 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет министров Украины внес коронавирусную болезнь COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний, передает корреспондент УНН.

Правительство внесло COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний

Так, Кабмин проголосовал за внесение изменения в перечень профессиональных заболеваний. Таким образом правительство внесло COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний, которым руководствуются при установлении диагноза, его связи с работой или профессией, решении вопросов экспертизы трудоспособности, медицинской и трудовой реабилитации, а также рассмотрении вопросов о возмещении собственникам предприятия, учреждения или организации, уполномоченным им органом вреда, причиненного работнику вследствие повреждения его здоровья, связанного с исполнением трудовых обязанностей.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла за основу и в целом проект закона №3376-1 (альтернативный 3376) о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей.

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