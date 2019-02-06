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Уряд визначив періодичність планових перевірок безпечності виробництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.

Уряд визначив періодичність планових перевірок безпечності виробництва

"6 лютого на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою України з питань праці”, - повідомили в прес-службі.

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При цьому в Мінсоцполітики додали, що прийняття цієї постанови дає можливість Держпраці та її територіальним органам організовувати та планувати заходи державного нагляду, запровадити ризик-орієнтований підхід до проведення заходів державного нагляду.

Крім того очікується, що ця постанова дозволить зменшити кількість і частоту проведення планових перевірок, підвищити їх системність та збалансованість у сфері безпеки виробництва, створити умови для подальшого розвитку бізнесу.

Як наголосили в міністерстві, постанову прийнято із дорученням її доопрацювання у відповідності до регламентних вимог та з урахуванням результатів обговорення.

Нагадаємо, у 2014 році в Україні був введений мораторій на перевірки бізнесу. Наслідком дії заборони стало суттєве зниження рівня продовольчої безпеки країни.

Протягом минулого року 350 осіб смертельно травмувалися на виробництві, що на 5,4% більше, ніж у 2017 році.

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