Правительство определило периодичность плановых проверок безопасности производства
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правительство утвердило критерии, по которым оценивается степень риска от хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.
"6 февраля на заседании Правительства принято постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении к,ритериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства в сфере охраны труда, промышленной безопасности, гигиены труда, обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения, занятости населения, занятости и трудоустройства лиц с инвалидностью, мер государственного горного надзора Государственной службой Украины по вопросам труда", - сообщили в пресс-службе.
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При этом в Минсоцполитики добавили, что принятие этого постановления дает возможность Гоструду и ее территориальным органам организовывать и планировать мероприятия государственного надзора, ввести риск-ориентированный подход к проведению мероприятий государственного надзора.
Кроме того ожидается, что это постановление позволит уменьшить количество и частоту проведения плановых проверок, повысить их системность и сбалансированность в сфере безопасности производства, создать условия для дальнейшего развития бизнеса.
Как отметили в министерстве, постановление принято с поручением ее доработки в соответствии с регламентными требованиями и с учетом результатов обсуждения.
Напомним, в 2014 году в Украине был введен мораторий на проверки бизнеса. Следствием действия запрета стало существенное снижение уровня продовольственной безопасности страны.
В течение прошлого года 350 человек смертельно травмированы на производстве, что на 5,4% больше, чем в 2017 году.