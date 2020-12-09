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Уряд визначив межі декількох портів України

Уряд визначив межі декількох портів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Уряд схвалив рішення про визначення меж територій морських торговельних портів Херсона, Ізмаїла, Бердянська і Одеси. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує УНН.

“Уряд ухвалив рішення про визначення меж Херсонського, Ізмаїльського, Бердянського та Одеського морських портів. Це не лише дозволить врегулювати питання фактичного встановлення географічних меж цих об’єктів, а й позитивно відобразиться на їх подальшій діяльності та розвитку”, — зазначив міністр.

Зокрема, визначення меж вищезазначених портів дасть змогу:

— врегулювати питання визначення статусу єдиних майнових комплексів, що включають технологічно пов’язані об’єкти портової інфраструктури, у межах морських портів як морських терміналів;
— вирішити питання визначення наявності або відсутності у суб’єкта господарювання статусу портового оператора (стивідорної компанії);
— створити в портах умови для правової визначеності під час здійснення господарської діяльності суб’єктів господарювання, що працюють або мають намір працювати на території портів.

Межі території портів затверджені відповідно до закону “Про морські порти України”.

Також додається, що у 2021 році Мінінфраструктури продовжить активне впровадження нових концесійних проєктів у морських портах. Серед них концесія пасажирського комплексу в порту Одеси, концесія причалів Бердянського морського порту та порту в Ізмаїлі.

Додамо, що сьогодні міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, як працюватиме транспорт під час локдауну.

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