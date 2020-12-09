Правительство определило границы нескольких портов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правительство одобрило решение об определении границ территорий морских торговых портов Херсона, Измаила, Бердянска и Одессы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует УНН.
"Правительство приняло решение об определении границ Херсонского, Измаильского, Бердянского и Одесского морских портов. Это не только позволит урегулировать вопрос фактического установления географических границ этих объектов, но и положительно отразится на их дальнейшей деятельности и развития", - отметил министр.
В частности, определения границ вышеупомянутых портов позволит:
- урегулировать вопрос определения статуса единых имущественных комплексов, включающих технологически связанные объекты портовой инфраструктуры в пределах морских портов как морских терминалов;
- решить вопрос определения наличия или отсутствия у субъекта хозяйствования статуса портового оператора (стивидорной компании);
- создать в портах условия для правовой определенности при осуществлении хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, работающих или намерены работать на территории портов.
Границы территории портов утверждены в соответствии с законом "О морских портах Украины".
Также добавляется, что в 2021 году Мининфраструктуры продолжит активное внедрение новых концессионных проектов в морских портах. Среди них концессия пассажирского комплекса в порту Одессы, концессия причалов Бердянского морского порта и порта в Измаиле.
Добавим, что сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, как будет работать транспорт во время локдауна.