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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74762 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 98517 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115914 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150991 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199105 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195072 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282546 просмотра

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Правительство определило границы нескольких портов Украины

Правительство определило границы нескольких портов Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правительство одобрило решение об определении границ территорий морских торговых портов Херсона, Измаила, Бердянска и Одессы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует УНН.

"Правительство приняло решение об определении границ Херсонского, Измаильского, Бердянского и Одесского морских портов. Это не только позволит урегулировать вопрос фактического установления географических границ этих объектов, но и положительно отразится на их дальнейшей деятельности и развития", - отметил министр.

В частности, определения границ вышеупомянутых портов позволит:

- урегулировать вопрос определения статуса единых имущественных комплексов, включающих технологически связанные объекты портовой инфраструктуры в пределах морских портов как морских терминалов;
- решить вопрос определения наличия или отсутствия у субъекта хозяйствования статуса портового оператора (стивидорной компании);
- создать в портах условия для правовой определенности при осуществлении хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, работающих или намерены работать на территории портов.

Границы территории портов утверждены в соответствии с законом "О морских портах Украины".

Также добавляется, что в 2021 году Мининфраструктуры продолжит активное внедрение новых концессионных проектов в морских портах. Среди них концессия пассажирского комплекса в порту Одессы, концессия причалов Бердянского морского порта и порта в Измаиле.

Добавим, что сегодня министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, как будет работать транспорт во время локдауна.

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