Уряд вирішив "усунути дефіцит" якісного медобладнання на ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Кабінет міністрів схвалив скасування обмеження на максимальну цінову надбавку у 10% на медичне обладнання, що має допомогти з усуненням дефіциту якісного медобладнання на ринку. Таке рішення уряду ухвалив на засіданні у середу, 6 березня, передає УНН.
"МОЗ дослідило питання механізму державного цінового регулювання медичних виробів у країнах-членах ЄС та інших і не виявило жодних інструментів державного цінового регулювання на медичні вироби, які закуповуються за бюджетні кошти. Скасування цієї норми дозволить запровадити ринкові механізми ціноутворення на медичне обладнання та усуне дефіцит якісного медобладнання на ринку", - пояснив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
Йдеться про скасування обмеження на максимальну надбавку на ціну медичних виробів (включаючи обладнання), які купуються за кошти державного бюджету. Раніше вона не повинна була перевищувати 10% від закупівельної ціни.
За даними прес-служби Кабміну, уряд скасував 149 застарілих нормативно-правових актів, ухвалених у період 1993-1997 років.
"До 1 травня нам потрібно ухвалити максимальну кількість рішень по спрощенню ведення бізнесу в Україні, які будуть враховані експертами Світового банку для обрахування нашої позиції в рейтингу Doing Business 2020. Ми поставили собі мету – піднятися щонайменше на 10 пунктів в рейтингу легкості ведення бізнесу", - вказав Кубів.
Нагадаємо, продовження дерегуляції є у меморандумі за новою програмою співпраці МВФ з Україною.