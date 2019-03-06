Правительство решило "устранить дефицит" качественного медоборудования на рынке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Кабинет министров одобрил отмену ограничения на максимальную ценовую надбавку в 10% на медицинское оборудование, что должно помочь с устранением дефицита качественного медоборудования на рынке. Такое решение правительства приняло на заседании в среду, 6 марта, передает УНН.
"Минздрав исследовал вопрос механизма государственного ценового регулирования медицинских изделий в странах-членах ЕС и других и не выявил никаких инструментов государственного ценового регулирования на медицинские изделия, которые закупаются за бюджетные средства. Отмена этой нормы позволит ввести рыночные механизмы ценообразования на медицинское оборудование и устранит дефицит качественного оборудование на рынке", - пояснил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
Речь идет об отмене ограничения на максимальную надбавку на цену медицинских изделий (включая оборудование), которые приобретаются за средства государственного бюджета. Ранее она не должна была превышать 10% от закупочной цены.
По данным пресс-службы Кабмина, правительство отменило 149 устаревших нормативно-правовых актов, принятых в период 1993-1997 годов.
"До 1 мая нам нужно принять максимальное количество решений по упрощению ведения бизнеса в Украине, которые будут учтены экспертами Всемирного банка для расчета нашей позиции в рейтинге Doing Business 2020. Мы поставили себе цель - подняться как минимум на 10 пунктов в рейтинге легкости ведения бизнеса", - указал Кубив.
Напомним, продолжение дерегуляции есть в меморандуме по новой программе сотрудничества МВФ с Украиной.