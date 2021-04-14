Уряд виділив понад 9 млн грн сім'ям загиблих та постраждалих в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кабінет міністрів України виділив понад 9 млн грн членам сімей 4-х осіб, які загинули під час участі в АТО, та 9-м особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата:
"Кабмін ухвалив розпорядження про надання одноразової грошової допомоги членам сімей 4-х осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО, та 9-м особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції. Пропонується виділити Мінветеранів 9 млн 903 тисячі гривень з резервного фонду державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги", - написав Мокан.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку року на Донбасі загинуло 26 бійців.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.