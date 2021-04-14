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Правительство выделило более 9 млн грн семьям погибших и пострадавших в АТО

Правительство выделило более 9 млн грн семьям погибших и пострадавших в АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кабинет министров Украины выделил более 9 млн грн членам семей 4-х человек, которые погибли во время участия в АТО, и 9-м лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Кабмин принял распоряжение о предоставлении единовременной денежной помощи членам семей 4-х человек, которые погибли (умерли) во время участия в АТО, и 9-м лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участия в указанной операции. Предлагается выделить Минветеранов 9 миллионов 903 тысячи гривен из резервного фонда государственного бюджета для предоставления единовременной денежной помощи", - написал Мокан.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов.

Rонтекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, xnj в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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