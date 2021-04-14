Правительство выделило более 9 млн грн семьям погибших и пострадавших в АТО

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кабинет министров Украины выделил более 9 млн грн членам семей 4-х человек, которые погибли во время участия в АТО, и 9-м лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.