Уряд виділив 46 млн грн на заготівлю "антиковідної" плазми

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Згідно з цією постановою, Кабмін скоротив видатки на ремонт автомобільних доріг, одночасно збільшивши обсяг фінансування за програмою боротьби з COVID-19 на суму 2,155 млрд гривень.

Із загальної суми 46 млн гривень будуть використані для закупівлі імуноферментних тестів на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 у донорській крові перехворілих. Кров буде використовуватись для виготовлення "ковідної" плазми. Це менше анонсованих раніше головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшко 60 млн грн.

Нагадаємо, МОЗ днями вніс використання "антиковідної" плазми у свої протоколи лікування COVID-19. Порятунок "ковід"-пацієнтів плазмою із крові тих, хто одужав, демонструє високі позитивні результати в усьому світі. Воно полягає у переливанні важкохворим на COVID-19 плазми з антитілами, яку отримують із крові тих, хто вже перехворів і отримав антитіла до коронавірусу.

Для виявлення донорів із високими маркерами антитіл у крові для заготівлі плазми необхідно провести масовий скринінг населення України методом імуноферментного аналізу (ІФА-тестування). Більше того, масовий скринінг населення на COVID-19 сповільнить темпи поширення коронавірусу.