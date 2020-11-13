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Уряд виділив 46 млн грн на заготівлю "антиковідної" плазми

Уряд виділив 46 млн грн на заготівлю "антиковідної" плазми

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Кабінет міністрів виділив 46 млн грн для забезпечення закладів охорони здоров’я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові та її компонентів розхідними матеріалами для тестування на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2. Рішення було ухваленою постановою уряду 11 листопада, повідомляє УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чи можете ви бути супердонором "антіковідної" плазми: епідеміолог розповіла, як про це дізнатися.

Згідно з цією постановою, Кабмін скоротив видатки на ремонт автомобільних доріг, одночасно збільшивши обсяг фінансування за програмою боротьби з COVID-19 на суму 2,155 млрд гривень.

Із загальної суми 46 млн гривень будуть використані для закупівлі імуноферментних тестів на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 у донорській крові перехворілих. Кров буде використовуватись для виготовлення "ковідної" плазми. Це менше анонсованих раніше головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшко 60 млн грн.

Нагадаємо, МОЗ днями вніс використання "антиковідної" плазми у свої протоколи лікування COVID-19. Порятунок "ковід"-пацієнтів плазмою із крові тих, хто одужав, демонструє високі позитивні результати в усьому світі. Воно полягає у переливанні важкохворим на COVID-19 плазми з антитілами, яку отримують із крові тих, хто вже перехворів і отримав антитіла до коронавірусу.

Для виявлення донорів із високими маркерами антитіл у крові для заготівлі плазми необхідно провести масовий скринінг населення України методом імуноферментного аналізу (ІФА-тестування). Більше того, масовий скринінг населення на COVID-19 сповільнить темпи поширення коронавірусу.

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