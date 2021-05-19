Уряд утворив новий інститут Нацгвардії

Деталі

Так, відповідне рішення було ухвалена на засіданні уряду в середу.

Створення інституту відбудеться шляхом виділу Київського факультету зі складу Національної академії Національної гвардії України.

Зазначимо, що завдання закладу це підготовка кваліфікованих кадрів для комплектування посад офіцерського складу Нацгвардії.

Доповнення

Кабінет міністрів України ухвалив проект розпорядження, яким пропонується утворення Українського державного університету науки і технологій.



Того року Кабінет міністр ухвалив рішення про створення Полтавського державного медичного університету.



