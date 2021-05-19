Правительство создало новый институт Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Кабинет министров Украины создал новое высшее военное учебное заведение - Институт Национальной гвардии Украины, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Создание института состоится путем выделения Киевского факультета из состава Национальной академии Национальной гвардии Украины.
Отметим, что задача заведения это подготовка квалифицированных кадров для комплектования должностей офицерского состава Нацгвардии.
Дополнение
Кабинет министров Украины принял проект распоряжения, которым предлагается образование Украинского государственного университета науки и технологий.
В том году Кабинет министр принял решение о создании Полтавского государственного медицинского университета.