Уряд урізав субсидії. Підвищені соцнормативи залишили лише для "червоних" зон

Так, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.

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“Сьогодні вся країна знаходиться у "зеленій“ зоні, доходи країни почали зростати, але разом з тим ми добре розуміємо, що епідемія коронавірусу не завершилася. По всьому світу йдуть нові спалахи, тому проект постанови (про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України — ред.) передбачає продовження дії цього механізму, підтримки населення для тих регіонів, які з початку опалювального сезону опиняться у "червоній“ зоні у випадку нової хвилі коронавірусу”, — розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона зауважила, що при цьому людям не потрібно буде додатково звертатися до органів соціального захисту, збільшені норми будуть запроваджені автоматично.

Зміна правил надання субсидії

Постанова змінює інші правила надання субсидій. Зокрема, житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом 6 місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.

Окрім того, вилучається норма про наявність мобільного телефону в осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 року вона надається виключно у готівковій формі.

Лазебна додала, що процес призначення житлових субсидій триває.

"Станом на початок серпня субсидії вже призначені понад 2,3 млн домогосподарств. З них 1 млн 900 тис. в автоматичному режимі", - сказала Лазебна.

Доповнення

У квітні минулого року Кабмін спростив процедуру надання житлових субсидій.

При цьому нові правила нарахування житлових субсидій почали діяти в Україні з 1 травня.

Відтепер такої допомоги будуть позбавлені люди у разі вартісної покупки на 50 тис. грн, буде братися до уваги, зокрема, купівля громадянами інвалюти, металів, наявність депозитів. Також місцеві комісії не зможуть призначати житлові субсидії в окремих випадках.

Кабінет міністрів 19 травня вирішив призначити субсидію на наступний сезон для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 % домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств).

Додамо, лише трьом категоріям отримувачів субсидії не перепризначать автоматично.