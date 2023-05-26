Уряд ухвалив нові кадрові рішення: стало відомо, кого призначили, а кого звільнили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, вони стосуються погоджень призначення та звільнень держслужбовців, пише УНН.
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Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Уряд погодив призначення Мироненка Євгена Володимировича заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.
Звільнено:
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- Почтарьова Андрія Олександровича з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України;
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- Кузьменкова Олексія Олександровича з посади Голови Державного агентства водних ресурсів України;
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Також погоджено звільнення Гученка Романа Анатолійовича з посади голови Сумської районної державної адміністрації.
Тимчасово покладено виконання обов’язків:
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- Державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на Кравченко Ольгу Олександрівну;
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- Голови Державного агентства водних ресурсів України на Латиш Наталію Сергіївну.
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