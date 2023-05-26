Правительство приняло новые кадровые решения: стало известно, кого назначили, а кто уволен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений, они касаются согласований назначения и увольнений госслужащих, пишет УНН.
Детали
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин согласовал назначение Мироненко Евгения Владимировича заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации.
Уволен:
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- Почтарев Андрей Александрович с должности государственного секретаря Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины;
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- Кузьменков Алексей Александрович с должности Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.
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Также согласовано увольнение Гученко Романа Анатольевича с должности председателя Сумской районной государственной администрации.
Временно возложено исполнение обязанностей:
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- государственного секретаря Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на Кравченко Ольгу Александровну;
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- Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины на Латыш Наталью Сергеевну.
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