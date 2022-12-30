Уряд США розглядає можливість передачі Україні бойових машин Bradley - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Уряд США розглядає можливість передачі Україні бойових машин Bradley в рамках подальшого пакету військової підтримки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
Остаточне рішення ще не прийнято, сказав один з співрозмовників. Коли машини будуть введені в експлуатацію, також неясно, сказали особи, які говорили на умовах анонімності.
Представник Білого дому, який також говорив на умовах анонімності, заявив, що США знаходяться в постійному контакті з Україною щодо забезпечення, яке їй потрібне для захисту. Проте нема деталей, які можна було б озвучити.
Американський генерал зазначив, що Bradley допоможуть українським військовим забезпечити "збільшення наземних бойових можливостей". Він додав, що у США є багато Bradley.
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