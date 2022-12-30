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Правительство США рассматривает возможность передачи Украине боевых машин Bradley - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Правительство США рассматривает возможность передачи Украине боевых машин Bradley в рамках последующего пакета военной поддержки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Окончательное решение еще не принято, сказал один из собеседников. Когда машины будут введены в эксплуатацию, тоже неясно, сказали лица, говорившие на условиях анонимности.

Представитель Белого дома, также говоривший на условиях анонимности, заявил, что США находятся в постоянном контакте с Украиной относительно обеспечения, которое ей нужно для защиты. Однако нет деталей, которые можно было бы озвучить.

Американский генерал отметил, что Bradley помогут украинским военным обеспечить "увеличение наземных боевых возможностей". Он добавил, что в США много Bradley.

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